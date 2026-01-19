"ما بين السحر والأمطار".. معركة المنشفة تثير الجدل في أمم أفريقيا؟

"بالأحضان".. استقبال خاص من زوجة حسام حسن في المطار (صور)

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحدث نهائي كأس الأمم

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35، العديد من حالات الجدل والإثارة، خاصة فيما يتعلق بمنشفة حراس المرمى.

ما قصة منشفة حراس المرمى في أمم أفريقيا 2025؟

شهدت مباريات منتخب المغرب مع عدد من المنتخبات، رفض لاعبو ومنظمو وحاملو الكرات، حمل حراس المرمي أي منشفة خاصة بهم ووضعها داخل المرمى.

حيث رصدت الكاميرات واقعة مباراة المغرب ونيجيريا في ربع النهائي، بعدما قام أحد الأفراد التابعين لمنتخب المغرب بخطف منشفة حارس نيجيريا نوابالي، مما أثار غضب الحارس.

هذا الأمر تكرر في مباراة النهائي بين المغرب والسنغال، بعدما قام لاعب منتخب المغرب صيباري بالاشتباك مع حامل منشفة حارس السنغال ليتدخل المنظمين وعدد من اللاعبين على رأسهم حكيمي.

هذا الفعل أثار جدل الجمهور حول إصرار لاعبو منتخب المغرب بمنع الحراس من استخدام المنشفة الخاصة بهم، حيث ربطت الجماهير هذه الأفعال لخوفهم من استخدام السحر، والذي لطالما ارتبطت به منتخبات أفريقيا.

الرأي الآخر من الجمهور يرى أن حراس المرمي يستخدمون هذه المنشفات بكثرة بسبب هطول الأمطار في معظم مباريات البطولة، وهو بالفعل ما حدث في مباراة المغرب والسنغال، وأن سبب منعها من الوصول إليهم في محاولة لتشتيت ذهن الحارس.

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب