ظهور خاص لكريستيانو رونالدو وجورجينا بخاتم الخطوبة

10:49 م السبت 30 أغسطس 2025

رونالدو وجورجينا

background

كتب - نهى خورشيد

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، رفقة عارضة أزياء جورجينا رودريجيز، بعد فترة قليلة من إعلان خطوبتهما.

ونشرت جورجينا عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة رومانسية لهما معاً بخاتم الخطوبة.

وفي سياق آخر، استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026 بانتصار عريض على التعاون بخماسية نظيفة، في مواجهة فرض فيها العالمي تفوقه الكامل منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.

ويستعد النصر لمواصلة مشواره حين يلتقي نظيره الخلود يوم 14 سبتمبر المقبل على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

كريستيانو رونالدو جورجينا
