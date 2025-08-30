مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

مصطفى محمد يقود نانت لفوزه الأول بالدوري الفرنسي 25/26

10:08 م السبت 30 أغسطس 2025
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    احتفال مصطفى محمد بهدفه في مرمى أوكسير
قاد مصطفى محمد فريقه نانت لتحقيق فوزه الأول بالموسم الجاري من الدوري الفرنسي 24/25.

وسجل مصطفى محمد هدف فريق نانت بمرمى أوكسير خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري وانتهت بهدف نظيف.

واستبدل المدير الفني لفريق نانت لويس كاسترو مصطفى محمد بالدقيقة 87 بزميله أمادي كامارا.

ويعد الفوز هو الأول لفريق نانت بالموسم الجاري من الدوري الفرنسي بعدما خسر في الجولة الأولى بهدف نظيف أمام ضيفه باريس سان جيرمان ثم بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية على يد مستضيفه ستراسبورج.

وكان مصطفى محمد قد شارك بقميص نانت بأول جولتين من الدوري ولكنه لم يسجل أو يصنع.

ترتيب نانت وأوكسير في الدوري الفرنسي

ورفع الفوز رصيد فريق نانت إلى النقطة 3 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن أوكسير صاحب المركز الثاني عشر.

نانت ضد أوكسير نانت أوكسير الدوري الفرنسي مصطفى محمد
