كتب - يوسف محمد:

افتتح فريق الهلال السعودي، مشواره في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي 2025-2026، بالفوز على حساب نظيره الرياض بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري السعودي.

وأحرز ثنائية فريق الهلال في اللقاء، كلا من متعب الحربي في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله بالفريق مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الأول.

وشهدت مباراة الهلال أمام الرياض اليوم بالدوري السعودي، الظهور الأول للنجم الأورجوياني داروين نونيز، في دوري روشن السعودي، بعد انضمامه إلى الزعيم الهلالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح نونيز في تسجيل هدف في مباراة الرياض اليوم، قبل أن يتم إلغاؤه من قبل حكم المباراة، بسبب وجود خطأ.

ويلاقي نادي الهلال نظيره القادسية السعودي، يوم 13 سبتمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

