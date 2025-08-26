مركز صلاح.. الترتيب النهائي لمرشحي الكرة الذهبية 2025

مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

كتب - محمد القرش:

يقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم عن موسم 2024/25 والمقدم من مجلة "فرانس فوتبول"، يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025.

وكشفت منصة "90 score" الترتيب النهائي لمرشحي الكرة الذهبية 2025، قبل الحفل الذي يقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتصدر عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان القائمة، متفوقا على لامين يامال وكيليان مبابي وبيدري.

الترتيب النهائي لمرشحي الكرة الذهبية

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2. لامين يامال (برشلونة)

3. كيليان مبابي (ريال مدريد)

4. بيدري (برشلونة)

5. محمد صلاح (ليفربول)

6. رافينيا (برشلونة)

7. فيتينيا (باريس سان جيرمان)

8. نونو مينديش (باريس سان جيرمان)

9. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

10. كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

11. ليفاندوفسكي (برشلونة)

12. فان دايك (ليفربول)

13. جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

14. دوناروما (باريس سان جيرمان)

15. هاري كين (بايرن ميونخ)

16. جود بيلينجهام (ريال مدريد)

17. دوي (باريس سان جيرمان)

18. كول بالمر (تشيلسي)

19. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

20. فينيسيوس (ريال مدريد)

