القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبارنزلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم الإنجليزية عن القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبارنزلي، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبارنزلي

يواجه فريق ليفربول نظيره بارنزلي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة:

beIN Sports HD 2

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق بارنزلي في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.