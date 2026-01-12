مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبارنزلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب – محمد الميموني

06:02 م 12/01/2026

ليفربول

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم الإنجليزية عن القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبارنزلي، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبارنزلي

يواجه فريق ليفربول نظيره بارنزلي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة:

beIN Sports HD 2

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق بارنزلي في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي

