كاف يعلن موعد ونظام قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027

كتب : محمد خيري

04:03 م 12/01/2026

الاتحاد الأفريقي كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إلى جانب الكشف عن نظام القرعة وتفاصيل مشاركة المنتخبات.

وأوضح «كاف» في بيان رسمي أن قرعة الدور التمهيدي ستُجرى في مدينة الرباط المغربية، يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، وفقًا للإجراءات المعتمدة من الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان أن مراسم القرعة ستُنقل مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على منصة CAF TV، بداية من الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، إيذانًا بانطلاق مشوار التأهل إلى نهائيات البطولة القارية، المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

المنتخبات المشاركة في الدور التمهيدي

ومن المقرر أن يشارك 12 منتخبًا في الدور التمهيدي، وهم المنتخبات الأقل تصنيفًا في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بينما تأهلت 42 منتخبًا مباشرة إلى دور المجموعات من التصفيات.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في الدور التمهيدي كلًا من:

ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشل، إريتريا.

نظام القرعة

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ12 على وعاءين، حيث يضم الوعاء الأول المنتخبات الأعلى تصنيفًا، وهي:

ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس.

بينما يضم الوعاء الثاني المنتخبات الأقل تصنيفًا، وهي:

تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشل، إريتريا.

وتقام المواجهات بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تُلعب مباراة الذهاب على أرض المنتخب الأقل تصنيفًا. ويواجه أول منتخب يتم سحبه من الوعاء الأول أول منتخب من الوعاء الثاني، مع تكرار الإجراء حتى اكتمال ست مواجهات.

وبعد نهاية الدور التمهيدي، تتأهل المنتخبات الستة الفائزة للانضمام إلى المنتخبات الـ42 المتأهلة مسبقًا، لتشكيل 48 منتخبًا في الدور النهائي من التصفيات، والتي ستُقسم على 12 مجموعة لتحديد المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمم أفريقيا 2027

