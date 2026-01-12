مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

"بينهم ثنائي عربي".. أكثر 5 منتخبات تعرضًا للخسارة بكأس أمم إفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

12:01 م 12/01/2026

كأس أمم أفريقيا 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا عبر تاريخها الطويل مشاركات واسعة لكبرى منتخبات القارة، وبينما حفلت هذه المشاركات بالإنجازات، سجلت بعض المنتخبات أرقامًا مرتفعة على مستوى الهزائم.

وتتصدر منتخبات كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية القائمة، بعدما تلقى كل منهما 31 هزيمة خلال مشاركاتهما المختلفة في البطولة القارية.

ويأتي منتخب الجزائر ضمن القائمة بعدد 29 هزيمة، وهو الرقم نفسه الذي سجله منتخب تونس.

وجاء ترتيب أكثر 5 منتخبات هزيمة في أمم أفريقيا كالتالي:

كوت ديفوار — 31 هزيمة

الكونغو الديمقراطية — 31 هزيمة

تونس — 29 هزيمة

غانا — 28 هزيمة

الجزائر — 29 هزيمة

كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2025 كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية منتخب الجزائر

