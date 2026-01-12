"بينهم ثنائي عربي".. أكثر 5 منتخبات تعرضًا للخسارة بكأس أمم إفريقيا

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا عبر تاريخها الطويل مشاركات واسعة لكبرى منتخبات القارة، وبينما حفلت هذه المشاركات بالإنجازات، سجلت بعض المنتخبات أرقامًا مرتفعة على مستوى الهزائم.

وتتصدر منتخبات كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية القائمة، بعدما تلقى كل منهما 31 هزيمة خلال مشاركاتهما المختلفة في البطولة القارية.

ويأتي منتخب الجزائر ضمن القائمة بعدد 29 هزيمة، وهو الرقم نفسه الذي سجله منتخب تونس.

وجاء ترتيب أكثر 5 منتخبات هزيمة في أمم أفريقيا كالتالي:

كوت ديفوار — 31 هزيمة

الكونغو الديمقراطية — 31 هزيمة

تونس — 29 هزيمة

غانا — 28 هزيمة

الجزائر — 29 هزيمة