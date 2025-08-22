فانتازي الدوري الإنجليزي.. من سيكون "كابتن" في الجولة الثانية؟

تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم بمباراة بين وست وهام وتشيلسي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وهنا نستعرض اختيارات خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي لـ "كابتن" الجولة الثانية.

بونفيلد:

لو كنت أملك بوكايو ساكا (10 ملايين جنيه إسترليني)، كنت سأميل إلى جعله يرتدي شارة القيادة هذا الأسبوع، على الرغم من إعجابي بأداء ليدز يونايتد في الجولة الأولى.

سأختار بين كول بالمر (10.5 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز (9.0 مليون جنيه إسترليني) على الرغم من أنهما لم يسجلا أي هدف في الجولة الأولى، إلا أنهما قدما أداءً جيدًا ضد وست هام وبرينتفورد على التوالي.

دالميا:

مع الأخبار التي تفيد بأن كاي هافرتز (7.5 مليون جنيه إسترليني) قد يتعرض لإصابة خطيرة، فإن الدقائق المتوقعة لفيكتور جيوكيريس (9.0 مليون جنيه إسترليني) سترتفع بشكل كبير.

يُعدّ السويدي الخيار الأمثل لقيادة الفريق ضد ليدز في ملعب الإمارات. أما إيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) فهو الخيار الأمثل، حيث يبدو مانشستر سيتي قوة حقيقية مجددًا بلاعبيه الجدد.

بوتيس:

سأختار محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) على أمل أن تكون مباراة نيوكاسل ضد ليفربول مباراة عالية التهديف من البداية إلى النهاية، كما رأينا مرات عديدة بين الفريقين في السنوات الماضية.

لدى نيوكاسل دائمًا فرصة للتسجيل في سانت جيمس بارك وأتوقع منهم التسجيل، بينما لن يتردد ليفربول في التسديد بعد أن سدد 10 تسديدات على المرمى في الجولة الأولى.

لي بونفيلد:

على الرغم من الأداء المتواضع الذي قدمه أستون فيلا في الجولة الأولى، فأنا أتوقع منهم تقديم أداء جيد في الجولة الثانية ضد فريق برينتفورد الذي بدا أكثر انحرافا عن مستواه.

سيكون واتكينز "كابتن" في تشكيلي، لو كان لديّ ساكا أو جيوكيريس من أرسنال، لكنت سأختارهما بشدة، خاصةً مع أنباء احتمال غياب هافيرتز عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة، مما يجعل السويدي أكثر ثقةً في دقائق اللعب.

شيث:

رغم أن أداء تشيلسي لم يكن مشجعا في الجولة الأولى، فإنني لا أزال أميل إلى اختيار بالمر قائدا للفريق بسبب سقفه العالي والمستوى الضعيف الذي قدمه وست هام أمام سندرلاند.

في حيرة معه مقابل صلاح، حيث أن المباراة بين نيوكاسل وليفربول قد تكون مواجهة ساخنة من البداية إلى النهاية ليلة الاثنين.

هاريس:

أستخدم شريحة "فري هيت" الخاصة بي هذا الأسبوع وأدعم ساكا، لم يثبت نفسه بعد هذا الموسم، لكن مباراة ليدز على أرضه تبدو فرصة رائعة له ليبدأ انطلاقته.

شاند:

أنا أميل بعض الشيء إلى واتكينز، نظرًا لتسجيله ستة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ضدهم. مع ذلك، ربما أراهن على صلاح ضد نيوكاسل.

وأحرز صلاح 18 نقطة في ملعب سانت جيمس بارك الموسم الماضي.

هاري:

بالنسبة لي، فإن وجود لاعب من أرسنال في مباراة على أرضه أمام ليدز هو بالتأكيد الخيار الأفضل لقيادة الفريق في الجولة الثانية. أُفضّل حاليًا صلاح على بالمر بناءً على ما شاهدته في الجولة الأولى.