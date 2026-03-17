شهدت أسعار الذهب العالمي حركة محدودة نسبيا خلال الفترة الأخيرة، حيث تحركت بين نحو 5278 دولار للأونصة و4987 دولارا للأونصة، على الرغم من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتصاعد المخاوف الجيوسياسية.

وهذا الاتجاه جاء مخالفا للتوقعات التقليدية التي تشير إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في أوقات الأزمات والحروب باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين، فما السبب وراء تذبذب الذهب ضمن هذا النطاق المحدود رغم التوترات الجيوسياسية؟

تأثير التضخم العالمي على أسعار الذهب

يقول محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن ارتفاع أسعار البترول عالميا أدى إلى زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والشحن، مما أثار مخاوف من تصاعد التضخم عالميًا.

وأضاف نجلة، أن ارتفاع التضخم يدفع البنوك المركزية إلى وقف برامج التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التوقعات حول اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر اليوم وغدا تشير إلى احتمال عدم خفض الفائدة، بل قد يتم رفعها إذا بدأ التضخم في الارتفاع مجددًا وطالت مدة الحرب.

وأوضح نجلة، أن رفع الفائدة عادة ما يعزز قوة الدولار ويضغط على أسعار الذهب.

ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على الذهب

من جانبه، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه كان متوقعًا أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية التصعيد الأمريكي الإسرائيلي على إيران، إلا أن ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي نتيجة التوترات وإغلاق مضيق هرمز حد من موجة الصعود المتوقعة للذهب.

وأوضح منيب، أن ارتفاع أسعار النفط دفع بعض الحكومات عبر البنوك المركزية، إلى تقليص مشترياتها من الذهب والتركيز على تأمين احتياجاتها من النفط، مما قلل من الضغوط الصاعدة على أسعار المعدن الأصفر.

