أشاد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالموسم الدرامي الذي قدمته الشركة المتحدة في رمضان 2026.

وقال المسلماني، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الشركة المتحدة قدمت وجبة رائعة من المسلسلات الرمضانية، سواء العروبي أو الوطني أو الاجتماعي أو الترفيهي.



وأشار المسلماني إلى أنه من الطبيعي أن يلتف الجمهور حول باقة المسلسلات المتنوعة والجذابة التي تمت صناعتها دراميًّا بجودة عالية وعناية فائقة.



وأضاف المسلماني: إن استباق الشركة المتحدة الموسم الرمضاني 2027 من الآن، والإعلان عن أيقونة درامية جديدة تروي قصة الدكتور مصطفي محمود ومسيرته في العلم والإيمان، أمر يستحق الإعجاب والتقدير.



واختتم المسلماني حديثه: إننا نهنئ الشركة المتحدة، ونحيي نجاحاتها شاشةً وإنتاجًا، متمنين لها دوام التميز.