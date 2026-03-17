قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار السمك شهدت ارتفاعًا في الأسواق بنسبة تتراوح بين 10 و20% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأرجع عثمان، ارتفاع الأسعار إلى تزامن عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار، من بينها زيادة طلب على شراء الأسماك بأنواعها مع اقتراب عيد الفطر، والذي جاء متزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود الذي أدى إلى زيادة تكاليف تربية الأسماك بالمزارع.

ارتفاع السولار يساهم في ارتفاع أسعار الأسماك

وكان محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، قال في وقت سابق "لمصراوي"، إن زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤدي لارتفاع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من أمس الجمعة، بزيادة نحو جنيهين للبنزين بأنواعه والسولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وأضاف حليم، أن ارتفاع السولار سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل، كما يدخل السولار في تشغيل المراكب، وإنتاج أعلاف الأسماك، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل ستؤدي لارتفاع أسعار الأسماك.

أسعار الأسماك في الأسواق

وبحسب عثمان، فإن متوسط سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 40 و80 جنيهًا، ومتوسط سعر كيلو السمك البوري بسوق الجملة يتراوح 120 و220 جنيهًا، باختلاف الأحجام.

وأضاف عثمان، أن سعر كيلو الجمبري يتراوح بين 200 و2000 جنيه، باختلاف الأحجام، ويتراوح سعر كيلو قشر البياض الفيلية بين 200 و500 جنيه.

وتستحوذ المزارع السمكية فى مصر على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى بنسبة %79.7، تليها البحيرات بنحو %10.8، ويتم إنتاج الأسماك من المياه البحرية بنسبة %4.9 وفي المياه العذبة بنحو %3.8 نهاية بحقول الأرز بنحو %0.8 من إجمالى الإنتاج، بحسب بيانات سابقة للتعبئة العامة والإحصاء.