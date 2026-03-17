كشف مسؤول إسرائيلي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالضربات الأخيرة في العاصمة الإيرانية طهران، زاعما استهداف علي لاريجاني داخل "منزل آمن"، بالتزامن مع ضربة أخرى استهدفت "سليماني" (قيادي بارز) برفقة عدد من كبار مساعديه في مقر قيادة مؤقت.

استهداف في "منزل آمن" ومقر مؤقت

وصف المسؤول الإسرائيلي، لاريجاني بأنه كان "الشخصية الأقوى التي تُدير إيران"، معتبرا تصفيته "استمرارا لعملية القضاء على إرث علي خامنئي"، واصفا إياه بأنه "كان شخصا سيئا للغاية ويستحق الموت"، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء.

"لاريجاني" الذي تحدى ترامب

يُعد لاريجاني الصوت الأكثر تحديا للنظام الإيراني مؤخرا، حيث كان قد وجّه تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "إكس" الأسبوع الماضي، قائلا له: "احذر من أن تتم تصفيتك أنت"، وهدد بـ "مطاردة العسكريين الأمريكيين" إذا تجرأت واشنطن على ضرب شبكة الكهرباء الإيرانية، حيث تأتي هذه التطورات في وقت تُحيط فيه الشكوك بطبيعة الإصابات التي تعرّض لها المرشد الجديد "مجتبى خامنئي".

صراع الأجنحة: "جبهة الحرب" ضد "جبهة السلام"

بينما يرى البعض أن نفوذ علي لاريجاني بدأ يتراجع منذ اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا، كشفت مصادر مطلعة لـ "أكسيوس"، أن لاريجاني كان يقود فصيلا يدفع باتجاه "بدء محادثات سلام" مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يُبرز المعسكر المعارض الداعم لـ"مجتبى خامنئي"، بقيادة رئيس البرلمان "محمد باقر قاليباف" وقائد الحرس الثوري "أحمد وحيدي"، والذين يضغطون بقوة من أجل "استمرار الحرب" وعدم التراجع.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.