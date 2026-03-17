ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.92% عند مستوى 46054 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 10.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 10.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 238.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.61% عند مستوى 45187 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 10.14%، ليغلق على سعر 60 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 55 قرشًا.

وصعد سهم الدوليه للمحاصيل الزراعيه بنسبة 7.73%، ليغلق على سعر 19.79 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 18.37 جنيه.

وارتفع سهم يو للتمويل الاستهلاكى بنسبة 7.71%، ليغلق علي سعر 10.90 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10.12 جنيهًا.

وزاد سهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 6.72%، ليغلق علي سعر 7.46 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.99 جنيه.

وصعد سهم أم بي للهندسةM.B بنسبة 6.17%، ليغلق على سعر 4.30 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.05 جنيهًا.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 6.93%، ليغلق على سعر 117.73 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 126.49 جنيه.

وتراجع سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية بنسبة 6.61%، ليغلق على سعر 2.12 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.27 جنيه.

وهبط سهم الاهرام للطباعة و التغليف بنسبة 2.89%، ليغلق علي سعر 12.43 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.80 جنيه.

وانخفض سهم بريميم هيلثكير جروب بنسبة 2.33%، ليغلق علي سعر 0.084 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.086 جنيه.

وتراجع سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 2.17%، ليغلق على سعر 9 جنيهات للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.20 جنيه.

أداء القطاعات خلال جلسة اليوم

انخفض قطاع البنوك بنسبة 12.2% بختام جلسة اليوم، وفقًا للتقرير اليومي الصادر من البورصة.

وهبط قطاع الرعاية الصحية وأدوية بنسبة 7%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 2.7%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 11.1%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 6.4%، وعلى النقيض، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 16%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%.

رأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.18%، حيث ربح 38 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، وبلغ أجمالى القيمة السوقية 3.23 تريليون جنيه، بختام جلسة اليوم.

