تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل مقدمي الخدمات خلال عيد الفطر

كتب : آية محمد

04:34 م 17/03/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر وحتى نهاية إجازة العيد، تكون مواعيد عمل منافذ البيع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والنوادي بالمواعيد المقررة بتلك الجهات.

