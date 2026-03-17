وقعت ڤودافون مصر شراكة مع"Taptap Send"، إحدى المنصات الدولية العاملة في مجال التحويلات الدولية، لإتاحة إرسال الأموال من 30 دولة حول العالم بشكل فوري ومباشر على محافظ ڤودافون كاش في مصر بسهولة وأمان.

وبحسب بيان للشركة اليوم، تستهدف الشراكة إتاحة استقبال التحويلات الدولية عبر ڤودافون كاش، خاصة من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات وكندا وأستراليا، بما يسهل وصول الأموال إلى المستفيدين داخل مصر.

وتتيح هذه الشراكة للمصريين في الدول التي تغطيها الخدمة إرسال الأموال لأسرهم في مصر بشكل أسرع، والاستفادة من التحويلات المباشرة على محفظة ڤودافون كاش دون الحاجة لزيارة البنوك أو الاعتماد على قنوات الحوالات الدولية التقليدية.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه تحويلات المصريين بالخارج نموًا قويًا؛ حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتبلغ حوالي 41.5 مليار دولار "مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال 2024".

كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025- 2026 بمعدل 29.6% لتصل لحوالي 22.1 مليار دولار "مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2024 "، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

