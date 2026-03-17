كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يلتقي نادي بيراميدز مع نادي بتروجت في لقاء مرتقب.

موعد المباراة بين بيراميدز وبتروجيت

تُقام المباراة بين بيراميدز وبتروجيت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات ربع النهائي.

مشوار الفريقين

يدخل بيراميدز اللقاء بقيادة مدربه كرونسلاف يورتشيتش، بعد تخطيه فريقي مسار والجونة، حيث حقق انتصارين متتاليين دون استقبال أهداف.

في المقابل، تأهل بتروجت بقيادة مدربه سيد عيد، بعد الفوز على وادي دجلة ثم مودرن سبورت، ليؤكد جاهزيته لمواجهة قوية أمام بيراميدز.

المتأهل إلى نصف النهائي

سيواجه الفائز من هذه المباراة فريق إنبي في الدور نصف النهائي، في لقاء مقرر إقامته يوم 3 أبريل المقبل.

موعد النهائي

تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر يوم 10 مايو 2026 على استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت

تنقل المباراة بين بيراميدز وبتروجيت، عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.