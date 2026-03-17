كأس مصر

بتروجت

21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

19:30

العين

كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت

كتب : محمد خيري

12:59 م 17/03/2026

فريق بيراميدز

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يلتقي نادي بيراميدز مع نادي بتروجت في لقاء مرتقب.

موعد المباراة بين بيراميدز وبتروجيت

تُقام المباراة بين بيراميدز وبتروجيت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات ربع النهائي.

مشوار الفريقين

يدخل بيراميدز اللقاء بقيادة مدربه كرونسلاف يورتشيتش، بعد تخطيه فريقي مسار والجونة، حيث حقق انتصارين متتاليين دون استقبال أهداف.

في المقابل، تأهل بتروجت بقيادة مدربه سيد عيد، بعد الفوز على وادي دجلة ثم مودرن سبورت، ليؤكد جاهزيته لمواجهة قوية أمام بيراميدز.

المتأهل إلى نصف النهائي

سيواجه الفائز من هذه المباراة فريق إنبي في الدور نصف النهائي، في لقاء مقرر إقامته يوم 3 أبريل المقبل.

موعد النهائي

تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر يوم 10 مايو 2026 على استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت

تنقل المباراة بين بيراميدز وبتروجيت، عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

فيديو قد يعجبك



التصديري للملابس يعلن قفزة الصادرات 11% خلال يناير 2026
اقتصاد

التصديري للملابس يعلن قفزة الصادرات 11% خلال يناير 2026
هل قتل نتنياهو أم يختبئ في مكان سري؟
شئون عربية و دولية

هل قتل نتنياهو أم يختبئ في مكان سري؟

الكهرباء: خطة متكاملة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال صيف 2026
أخبار مصر

الكهرباء: خطة متكاملة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال صيف 2026
من مسجد الحسين.. إبراهيم سعيد وكهربا في صلاة الفجر (صور)
رياضة محلية

من مسجد الحسين.. إبراهيم سعيد وكهربا في صلاة الفجر (صور)
رغم إعلان إسرائيل اغتياله.. لاريجاني "يغرد" على إكس
شئون عربية و دولية

رغم إعلان إسرائيل اغتياله.. لاريجاني "يغرد" على إكس

الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا