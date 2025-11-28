تحية متبادلة بين رضا سليم ولاعبي الأهلي قبل مباراة الجيش الملكي

الخطيب الأول ورقم ينتظر شريف.. الهدافون التاريخيون للأهلي في بطولات أفريقيا

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على نظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحرص وليد صلاح الدين ولاعبو النادي الأهلي، على تبادل التحية مع رضا سليم لاعب وسط الجيش الملكي ولاعب المارد الأحمر السابق، قبل دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر كان قد حقق الفوز في الجولة الماضية، على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

