دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 2
18:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
18:00

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 1
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

0 0
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 0
21:30

لايبزيج

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

3 3
19:30

القادسية

تحية متبادلة بين رضا سليم ولاعبي الأهلي قبل مباراة الجيش الملكي

كتب - يوسف محمد:

08:57 م 28/11/2025
  عرض 13 صورة
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (3)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (6)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (5)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (8)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (4)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (9)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (11)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (10)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (13)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (1)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (12)
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (7)

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على نظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحرص وليد صلاح الدين ولاعبو النادي الأهلي، على تبادل التحية مع رضا سليم لاعب وسط الجيش الملكي ولاعب المارد الأحمر السابق، قبل دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر كان قد حقق الفوز في الجولة الماضية، على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

مجموعة الزمالك.. المصري يعزز الصدارة بثلاثية أمام زيسكو

عمر جابر: "مباراة كايزر تشيفز ستكون مختلفة عن ستيلينبوش"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والجيش الملكي

