عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

كتب : نهي خورشيد

10:24 م 19/12/2025

أحمد عبد الرؤوف

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة حرس الحدود، والمقرر إقامتها غداً السبت في الثامنة مساءً على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس عاصمة مصر.

وضمت قائمة الزمالك العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

في خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة – زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف – خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

أحمد عبد الرؤوف الزمالك حرس الحدود كأس عاصمة مصر

