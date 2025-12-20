أنطوان بيل لمصراوي: أزمة محمد صلاح مع ليفربول ستخدم منتخب مصر

علق أنطوان بيل الحارس الأسطوري الأسبق لـ منتخب الكاميرون، على الأزمة الاخيرة التي مر بها الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي مع مدربه الهولندي آرني سلوت.

وقال بيل في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"محمد صلاح مر بفترة صعبة في ليفربول، لكن هذا يحدث في مسيرة أي لاعب المشكلة غالباً تكون في المحيطين باللاعب".

وأضاف: "يجب دائماً أن يكون هناك شخص يساعد اللاعب على الهدوء ورؤية الأمور من زاوية مختلفة، لقد رأينا جميعاً أن التوتر تصاعد ووصل إلى مستوى عالٍ جداً ثم انخفض، لكنه انخفض لأن ليفربول، من جهة، يعرف جيداً أنه قدم خدمات كبيرة للنادي، ولا يمكن ببساطة التخلي عنه أو الدخول في خصام دائم معه، ومن جهته صلاح يعلم أيضاً أنه مدين لليفربول بشيء".

وتابع الحارس الأسطوري للأسود:"ليفربول نادٍ كبير استقبله، وكلاعب كبير عليه أن يقدم شيئاً حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته، العصبية لا تفيد ليفربول، ولا تفيده هو شخصياً".

وأردف بيل: "وإذا قضى وقته غاضباً، فلن يكون ذلك جيداً لأي طرف، لا لأي من الأطراف المعنية، لذلك أعتقد أن صلاح فهم ذلك جيداً أيضاً".

وأكمل:" رأينا في آخر مباراة لعبها أنه دخل وقدم إضافة، وصنع تمريرات حاسمة، وكان الجميع سعيداً، أعتقد أن الأزمة في ليفربول ستخدم منتخب مصر أكثر".

وأتم حديثه قائلاً:"صلاح الذي استعاد نسق التقدم سيعود إلى بلده، أي إلى منتخب مصر، وهو منتظر ومتحمس، وقد استعاد إيجابيته، لأنني أعتقد أنه وضع الأزمة خلفه، وأعتقد أنه كان ينتظر العودة إلى المنتخب الوطني كفترة استراحة ذهنية تفيده، لكنه بدأ بالفعل في استعادة عافيته مع ليفربول وهذا الأمر سيستمر مع منتخب مصر".