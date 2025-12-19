مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

بولونيا يطيح بالإنتر ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

كتب : محمد عبد الهادي

11:43 م 19/12/2025

فريق بولونيا الإيطالي

تمكن فريق بولونيا من تحقيق فوزا مثيرا بركلات الترجيح علي نظيره انتر ميلان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وكان الوقت الأصلي بين فريقي انتر ميلان وبولونيا قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل ان يتجها لركلات الترجيح التي انتهت لصالح بولونيا بنتيجة 3_2.

و سجل فريق انتر ميلان الهدف الأول في اللقاء عن طريق تورام في الدقيقة 2، قبل أن يتعادل فريق بولونيا عن طريق أورسوليني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر الايطالي بين فريقي بولونيا ونابولي في السعودية، والتي تستضيف البطولة في الفترة من 18 الي 21 من ديسمبر الجاري.

