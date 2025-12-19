بولونيا يطيح بالإنتر ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

تمكن فريق بولونيا من تحقيق فوزا مثيرا بركلات الترجيح علي نظيره انتر ميلان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وكان الوقت الأصلي بين فريقي انتر ميلان وبولونيا قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل ان يتجها لركلات الترجيح التي انتهت لصالح بولونيا بنتيجة 3_2.

و سجل فريق انتر ميلان الهدف الأول في اللقاء عن طريق تورام في الدقيقة 2، قبل أن يتعادل فريق بولونيا عن طريق أورسوليني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر الايطالي بين فريقي بولونيا ونابولي في السعودية، والتي تستضيف البطولة في الفترة من 18 الي 21 من ديسمبر الجاري.