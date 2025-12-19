مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

الكاف يحدد أطقم منتخب مصر في مجموعات كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

11:54 م 19/12/2025 تعديل في 20/12/2025
  عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    زيزو من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    رامي ربيعة من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    حسام حسن من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    أحمد فتوح من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    مصطفي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    تريزيجيه من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    محمد هاني من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    مروان عطية من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    عمر مرموش من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    محمد الشناوي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    محمد صلاح من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 22 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني للمجموعة الثانية، عن تحديد أطقم منتخب مصر خلال مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة في المغرب.

وتقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا مرتدياً القميص الأحمر مع الشورت الأبيض، في اللقاءين المقرر إقامتهما يومي 22 و26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة.

وفي المقابل، سيظهر منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود خلال مواجهة أنجولا المقرر لها يوم 29 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية والتي تضم كلاً من أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.

الكاف يحدد أطقم منتخب مصر مجموعات كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخب مصر

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

