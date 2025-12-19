الكاف يحدد أطقم منتخب مصر في مجموعات كأس الأمم الأفريقية

أنطوان بيل لـ مصراوي: لا يمكن لأي منتخب أن يستسهل مواجهة مصر

أسفر الاجتماع الفني للمجموعة الثانية، عن تحديد أطقم منتخب مصر خلال مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة في المغرب.

وتقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا مرتدياً القميص الأحمر مع الشورت الأبيض، في اللقاءين المقرر إقامتهما يومي 22 و26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة.

وفي المقابل، سيظهر منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود خلال مواجهة أنجولا المقرر لها يوم 29 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية والتي تضم كلاً من أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.