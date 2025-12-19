مباريات الأمس
الكشف عن تفاصيل عرض برشلونة المالي لضم حمزة عبدالكريم

كتب : محمد عبد الهادي

08:32 م 19/12/2025
لا زالت صفقة المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم لانتقاله لنادي برشلونة الإسباني، محل جدل واسع بين الطرفين، بعدما لم يتوصلا حتي الأن لاتفاق نهائي.

وكشفت عدة مصادر ان السر وراء عدم اتمام الصفقة ياتي بسبب الخلاف على البنود التعاقدية، خاصة ان الفريق الإسباني يرغب في ضمه علي سبيل الاعارة مجانًا.

ما هي تفاصيل العرض المالي لضم حمزة عبدالكريم؟

نقلًا عن صحيفة موندو ديبورتيفو، تقدم نادي برشلونة بعرض يتضمن إعارة مجانية لمدة ستة أشهر حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء بقيمة 4 ملايين يورو.

وأشارت أن العرض بـ4 مليون مقسم إلى مليون يورو ثابت و3 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب وحوافز أخرى.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة سيتكفل خلال فترة الإعارة براتب اللاعب بالكامل.

ويخطط النادي الكتالوني لضم عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026، على أن يبدأ مشواره مع الفريق الرديف برشلونة، مع إمكانية تصعيده إلى الفريق الأول مستقبلًا وفقًا لتطوره وأداءه.

