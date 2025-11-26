25 صورة لمران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

متابعة: محمد عبدالهادي:

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره آرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أرسنال ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - موسكيرا - لويس سكيلي.

خط الوسط: إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - تروسار

تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، دايوت أوباميكانو، جوناثان تاه، كونراد لايمر.

خط الوسط: اليكسندر بافلوفيتش، سيرج جنابري، ميكايل أوليسيه، يوزوا كيميش.، لينارت كارل.

خط الهجوم: هاري كين.

لحظة بلحظة مباراة آرسنال وبايرن ميونخ

الدقيقة1.. انطلاق المباراة

الدقيقة 5.. فرصةهدف محقق لصالح آرسنال ولكنها تضيع بعد تشتيت دفاعات البايرن

الدقيقة 8.. تسديدة قوية من تروسارد لاعب أرسنال يتصدي لها دفاعات بايرن ميونخ

الدقيقة12.. سيطرة للاعبو بايرن ميونخ في وسط الملعب

الدقيقة 15.. ساكا لاعب أرسنال يتعرض لاصابة في الأنف بعد تدخل من نوير.

الدقيقة 20.. ركنية لبايرنميونخ ودفاعات آرسنال تتصدي.

الدقيقة 22.. آرسنال يحرز الهدف الأول عن طريق تيمبر

الدقيقة32.. بايرن ميونخ يتعادل عن طريق لينارت كارل

الدقيقة 35.. جوزيف ستانيسيتش لاعب بايرن ميونخ يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى آرسنال.

الدقيقة 43.. انذار لـ أرتيتا مدرب أرسنال

الدقيقة 44.. كونراد لايمر لاعب بايرن ميونخ يتحصل علي بطاقة صفراء

الدقيقة 45.. الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 45+3.. نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

الدقيقة 46.. انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 48.. ساكا يهدر فرصة هدف محقق بعد تصدي نوير

الدقيقة 55.. هجمات خطيرة من لاعبو أرسنال لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 60.. نوير يتصدي لكرة هدف محقق لأرسنال بعد رأسية قوية من موسكيرا

الدقيقة 63.. رايس يهدر فرصة هدف بعد تصدي نوير

الدقيقة 69.. آرسنال يسجل الهدف الثاني في شباك بايرن ميونخ عن طريق نوني مادويكي.

الدقيقة 72.. محاولة لبايرن بعد كرة عرضية كاد ان يقابلها جنابري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر على الكرة.

الدقيقة 77. جابريال مارتينيلي يسجل الهدف الثالث لأرسنال في شباك بايرن ميونخ.

الدقيقة 85.. محاولات من لاعبو بايرن ميونخ ولكن بدون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 90.. الحكم يحتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 90+4.. نهاية المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 3-1