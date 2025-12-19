مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

بينهم الأهلي وسيراميكا.. موعد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

02:21 ص 19/12/2025

مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر، ومواجهة بولونيا وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

غزل المحلة ضد فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بتروجيت ضد الإسماعيلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

المصري ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد كأس السوبر الإيطالي

بولونيا ضد إنتر ميلان - 9:00 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا ضد ريال مايوركا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

