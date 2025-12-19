بينهم الأهلي وسيراميكا.. موعد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر، ومواجهة بولونيا وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

غزل المحلة ضد فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بتروجيت ضد الإسماعيلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

المصري ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد كأس السوبر الإيطالي

بولونيا ضد إنتر ميلان - 9:00 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا ضد ريال مايوركا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1