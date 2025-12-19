نجم المغرب السابق: لاعبو كأس العرب وجهوا رسالة قوية لوليد الركراكي

أثنى إدريس اللوماري، نجم منتخب المغرب السابق، على الإنجاز الجديد لأسود الأطلس بعد تتويجهم بلقب كأس العرب، عقب الفوز على منتخب الأردن في المباراة النهائية للبطولة.

وأكد اللوماري في تصريحات تلفزيونية أن الفوز بالبطولة العربية يعد دليلاً واضحاً على العمل المنظم والتقدم الملحوظ على مختلف المستويات الفنية والإدارية داخل الكرة المغربية.

وأشار نجم المغرب السابق إلى أن المستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال منافسات كأس العرب حمل رسائل مهمة إلى المدير الفني للمنتخب الأول وليد الركراكي تؤكد قدرتهم على تمثيل المنتخب الأول مستقبلاً.

واختتم اللوماري حديثه بالإشادة باللاعب محمود بنتايج، خاصة أنه يمتلك ثقة كبيرة في إمكاناته الهجومية، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة تطوير أدائه الدفاعي والتركيز بشكل أكبر على واجباته داخل الملعب.