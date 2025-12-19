11 معلومة عن أسامة طنان صاحب الهدف الخرافي للمغرب بنهائي كأس العرب

تصدر اللاعب المغربي أسامة طنان، حديث الوسط الرياضي العربي في الساعات الماضية، وذلك بعد تسجيله هدف رائع أمام منتخب الأردن في نهائي كأس العرب الذي أقيم مساء أمس الخميس.

وتمكن منتخب المغرب من التتويج ببطولة كأس العرب بعد الفوز بنتيجة 3-2 على الأردن، في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز المعلومات عن اللاعب أسامة طنان كالتالي:

تاريخ الميلاد: 23 مارس 1994 (31 عامًا)

ولد في مدينة تطوان – المغرب

يحمل جنسية: المغرب – هولندا

انتقل إلى هولندا مع عائلته وهو في عمر عام واحد

تدرج في الفئات السنية لأندية أياكس، أيندهوفن، أوتريخت، ثم هيريفين

أول ظهور احترافي: هيريفين موسم 2012-2013

أندية لعب لها:

هيراكليس (2013–2016)

سانت إيتيان الفرنسي

لاس بالماس الإسباني (إعارة)

فيتيس أرنيم الهولندي (نهائيًا منذ 2020)

غوتزيبي التركي

نيميغن الهولندي

أم صلال القطري (من صيف 2023)

مثّل منتخبات هولندا تحت 17 وتحت 19 عامًا والمنتخب الأول

قرر تمثيل منتخب المغرب عام 2016 بعد دعوة من بادو الزاكي

الظهور الرسمي الأول مع المغرب كان تحت قيادة هيرفي رينارد

عدد المباريات الدولية 10 مباريات مع المغرب

الأهداف الدولية: هدفان