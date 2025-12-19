مباريات الأمس
نابولي يصعد إلى النهائي بعد فوزه على إي سي ميلان في كأس السوبر

كتب - محمد عبد السلام:

02:00 ص 19/12/2025

احتفال لاعب نابولي

حقق فريق نابولي فوزا مهما على نظيره إي سي ميلان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس الموافق 17 ديسمبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وسجل هدفين نابولي كلا من: ديفيد نيريس في الدقيقة 39، راسموس هويلوند في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز نجح نابولي في الصعود إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، الذي يقام يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يلاقي فريق نابولي الفائز من مباراة إنتر ميلان و بولونيا في نصف النهائي الذي يقام اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويذكر أن قد توج فريق إي سي ميلان بكأس السوبر الموسم الماضي بعد فوزه على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 3-2.

نابولي كأس السوبر كأس السوبر الإيطالي

