نابولي يصعد إلى النهائي بعد فوزه على إي سي ميلان في كأس السوبر

حقق فريق نابولي فوزا مهما على نظيره إي سي ميلان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس الموافق 17 ديسمبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وسجل هدفين نابولي كلا من: ديفيد نيريس في الدقيقة 39، راسموس هويلوند في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز نجح نابولي في الصعود إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، الذي يقام يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يلاقي فريق نابولي الفائز من مباراة إنتر ميلان و بولونيا في نصف النهائي الذي يقام اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويذكر أن قد توج فريق إي سي ميلان بكأس السوبر الموسم الماضي بعد فوزه على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 3-2.