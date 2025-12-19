بعد التتويج بكأس العرب.. ماذا قدمت الكرة المغربية آخر 5 سنوات؟

واصلت الكرة المغربية ترسيخ مكانتها القارية والعالمية، بعدما أضاف منتخب المغرب الثاني إنجازًا جديدًا بتتويجه بلقب بطولة كأس العرب، عقب الفوز على منتخب الأردن في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس الخميس.

وجاء هذا التتويج ليؤكد النجاحات المتتالية للكرة المغربية خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي شهدت حضورًا قويًا في مختلف البطولات القارية والعالمية، على مستوى الرجال والناشئين والسيدات.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز ما قدمته الكرة المغربية في آخر 5 سنوات كالتالي:

مونديال قطر 2022

حقق منتخب المغرب الأول إنجازًا غير مسبوق، بعدما أنهى مشاركته في كأس العالم 2022 بالمركز الرابع، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور في تاريخ المونديال.

أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 2023 و التتويج باللقب

نجح المنتخب المغربي تحت 23 عامًا في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية.

أولمبياد باريس 2024 | ميدالية برونزية

واصلت الكرة المغربية تألقها الأولمبي، بعد حصول المنتخب على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في أولمبياد باريس 2024.

أمم أفريقيا تحت 17 عامًا 2025 | بطل القارة

توج منتخب المغرب تحت 17 عامًا بلقب كأس الأمم الأفريقية.

أمم أفريقيا تحت 20 عامًا 2025 | الوصافة

حقق منتخب الشباب المغربي المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، بعد مشوار قوي في البطولة.

كأس العالم تحت 20 عامًا 2025 | لقب عالمي

تُوج منتخب المغرب تحت 20 عامًا بلقب كأس العالم، في إنجاز تاريخي جديد للكرة المغربية على المستوى العالمي.

أمم أفريقيا للسيدات 2024 (أُقيمت 2025) | الوصيف

وصل منتخب المغرب للسيدات إلى المباراة النهائية، وحقق المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أمم أفريقيا للمحليين 2024 (أُقيمت 2025) | بطل البطولة

نجح منتخب المغرب للمحليين في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

كأس العرب 2025 | بطل العرب

اختتمت الكرة المغربية سلسلة إنجازاتها الأخيرة، بتتويج منتخب المغرب الثاني بلقب كأس العرب، بعد فوز مثير على الأردن في النهائي، ليُضاف لقب جديد إلى سجل النجاحات خلال آخر خمس سنوات.

