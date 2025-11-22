مباريات الأمس
"بعد الفوز على شبيبة القبائل".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:34 م 22/11/2025
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة دوري الأبطال.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني".

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق يانج أفريكانز التنزاني فوزا صعبا، على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر، لخوض مباراة الجولة الثانية بالبطولة أمام الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي، في اللقاء الذي سيقام بالمغرب يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي دوري الأبطال

1- الأهلي، 3 نقاط

2- يانج أفريكانز، 3 نقاط

3- الجيش الملكي، 3 نقاط

4- شبيبة القبائل، 3 نقاط

أقرأ أيضًا:

"بينهم محمد إسماعيل".. الزمالك يفتقد خدمات ثلاثي الفريق عن مباراة زيسكو بالكونفدرالية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد رباعية شبيبة القبائل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا ترتيب مجموعة الأهلي نتيجة مباراة الأهلي

