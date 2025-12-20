قبل انطلاق النسخة 35.. ما هي أكثر المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا؟

تنطلق غدًا الأحد النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

تاريخيًا، يتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات الأكثر مشاركة في البطولة باحتساب هذه النسخة، تليها عدد من المنتخبات الأفريقية الكبيرة، حيث يأتي ترتيب المنتخبات الأكثر مشاركة كالتالي:

مصر – 27 نسخة

ساحل العاج – 26 نسخة

غانا – 24 نسخة

تونس – 22 نسخة

الكاميرون – 22 نسخة

الكونغو الديمقراطية – 21 نسخة

الجزائر – 21 نسخة

نيجيريا – 21 نسخة

المغرب – 20 نسخة