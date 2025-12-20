مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

قبل انطلاق النسخة 35.. ما هي أكثر المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 20/12/2025

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

تنطلق غدًا الأحد النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

تاريخيًا، يتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات الأكثر مشاركة في البطولة باحتساب هذه النسخة، تليها عدد من المنتخبات الأفريقية الكبيرة، حيث يأتي ترتيب المنتخبات الأكثر مشاركة كالتالي:

مصر – 27 نسخة

ساحل العاج – 26 نسخة

غانا – 24 نسخة

تونس – 22 نسخة

الكاميرون – 22 نسخة

الكونغو الديمقراطية – 21 نسخة

الجزائر – 21 نسخة

نيجيريا – 21 نسخة

المغرب – 20 نسخة

المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا أكثر المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

