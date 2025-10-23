نجم منتخب مصر يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

حرص محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زميله بالمنتخب الوطني محمد صلاح، بعد الأزمة التي تعرض لها، في مباراة الريدز أمام فرانكفورت أمس.

ونشر محمد هاني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لصلاح وكتب عليها: "أسطورة".

وكان صلاح شارك بديلا أمس الأربعاء، في مباراة ليفربول أمام فرانكفورت أمس، في الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني، مما أثار غضب النجم المصري.

وعقب مباراة ليفربول أمام فرانكفورت، أظهر النجم المصري غضبه بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، حيث قام بحذف صورته بقميص ليفربول من على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، بالإضافة إلى حذف كلمة لاعب في ليفربول.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق، أن صلاح غضب كثيرا بسبب مشاركته في وقت متأخر، خلال مباراة الأمس أمام فرانكفورت، مشيرا أن النجم المصري دخل في مشادة مع مدرب أرني سلوت. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

والجدير بالذكر، أن فريق ليفربول، تمكن من تحقيق فوزا كبيرا أمس الأربعاء، على حساب فرانكفورت الألماني، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

