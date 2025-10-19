6 صور من تعليم كريستيانو رونالدو سبيد طقوس احتفال جماهير النصر

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مقطع طريف أثناء تعليم المدوّن الأمريكي دارين جيسون واتكنز جونيور أو ما يعرف بـ "آي شو سبيد" طريقة قرع الطبل على طريقة جماهير العالمي.

وتوجه رونالدو مع زملائه بعد نهاية اللقاء نحو جماهير النصر للاحتفال، وبالتحديد منصة قرع الطبول لإطلاق موجة من التصفيق الجماعي، وهو الاحتفال الذي اشتهر به منتخب آيسلندا في يورو 2016.

وخلال لحظة طريفة، أشار رونالدو إلى Speed في المدرجات، ثم بدأ يشرح له كيفية قرع الطبول، إذ ظهر وهو يوجّهه بيديه ليبدأ ثم يتوقف في التوقيت المناسب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي حقق فوزاً على نظيره الفتح بخماسية مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.