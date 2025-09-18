كويكب ضخم يقترب من الأرض اليوم.. ماذا سيحدث لكوكبنا؟

رجل يعيش 8 سنوات بشفرة سكين في صدره دون أن يدري "صور"

وكالات

كشفت دراسة فلكية جديدة عن اقتراب كويكب ضخم يحمل اسم “2025 FA22” من الأرض، في تحليق آمن لكنه استثنائي من حيث الحجم والسرعة.

وسيقترب الكويكب، الذي يصنف ضمن فئة "يحتمل أن يكون خطيراً"، اليوم الخميس 18 سبتمبر بسرعة تتجاوز 38 ألف كيلومتر في الساعة وعلى بعد يقارب 835 ألف كيلومتر من الأرض، أي أكثر من ضعفي المسافة التي تفصل الأرض عن القمر.

وكانت التقديرات الأولى التي أجريت عند اكتشاف الكويكب في مارس الماضي قد أشارت إلى احتمال ضئيل لاصطدامه بكوكب الأرض في سبتمبر 2089، ما جعله يتصدر لفترة قصيرة قائمة المخاطر التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

لكن رصدا متقدما وعمليات متابعة مكثفة مكنت العلماء من تحديد مساره بدقة واستبعاد أي تهديد وشيك، وتم رفع اسمه من قائمة المخاطر نهائياً في مايو الماضي.

يبلغ قطر الكويكب بين 130 و290 مترا بحجم ناطحة سحاب وهو كافٍ لتدمير مدينة بأكملها إذا اصطدم بالأرض.

ومع ذلك تؤكد وكالات الفضاء، ومنها ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، أن مروره الحالي آمن تماما، إذ سيبث تحليقه مباشرة عبر "مشروع التلسكوب الافتراضي" في إيطاليا الأربعاء، كما سيكون في متناول الهواة مشاهدته باستخدام تلسكوبات منزلية صغيرة.

وتستغل الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات (IAWN) مرور 2025 FA22 كفرصة تدريبية لتجربة بروتوكولات الطوارئ في حال اقتراب كويكب خطير مستقبلا، بما في ذلك قياس أكبر قدر ممكن من خصائصه استعداداً لأي مهمة محتملة لحرف مساره.

وبحسب أحدث الحسابات، سيقترب الكويكب مرة أخرى عام 2173 إلى مسافة نحو 320 ألف كيلومتر فقط من الأرض، أي أقرب من مدار القمر، بينما سيكون مروره عام 2089 على بعد آمن يبلغ 6 ملايين كيلومتر.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"