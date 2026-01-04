21 صورة مذهلة لقمر الذئب العملاق بعد ظهوره ليلا في سماء العالم

"طريق الطوب الأصفر".. اكتشاف مذهل تحت 3 آلاف متر من الماء (صور وفيديو)

7 صور لعربة لخاشن الأقدم في العالم التي نقلت الزعماء إلى العالم الآخر

أشرق أول قمر مكتمل في عام 2026، المعروف باسم “قمر الذئب”، في سماء الشفق مساء السبت 3 يناير، ليضيء مشاهد الشتاء في مختلف أنحاء نصف الكرة الشمالي، في مشهد فلكي لافت ظهر خلاله كوكب المشتري قريبا من القمر.

آخر الأقمار العملاقة منذ أكتوبر 2025

وجاء قمر الذئب هذا العام ضمن فئة الأقمار العملاقة (Supermoon)، ليكون الرابع على التوالي منذ أكتوبر 2025، إذ بدا أكبر حجما وأكثر سطوعا مقارنة بالبدر المعتاد، قبل أن تختتم بهذه الظاهرة سلسلة الأقمار العملاقة المتتالية.

توقيت الاكتمال وأسماء تقليدية متعددة

وبحسب موقع Timeanddate.com، بلغ قمر الذئب طوره الكامل في تمام الساعة 5:02 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت 3 يناير 2026.

ويعرف هذا القمر بعدة أسماء تقليدية أخرى، من بينها: “قمر البقاء في المنزل”، و“القمر الهادئ”، و“القمر القاسي”، و“قمر المركز”.

أول بدر في العام وأول أقمار الشتاء

ويعد قمر الذئب أول بدر في عام 2026، وكذلك أول قمر مكتمل خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، إلى جانب كونه رابع قمر عملاق متتالٍ.

لماذا صنف قمر الذئب كقمر عملاق؟

صنف قمر الذئب كقمر عملاق بسبب مروره بالقرب من نقطة الحضيض، وهي النقطة الأقرب بين القمر والأرض في مداره الإهليلجي.

ووفقا لموقع AstroPixels، بلغ بعد القمر عن الأرض نحو 362,312 كيلومترا، أي أقرب بنحو 5.7% من متوسط المسافة المعتادة.

وهم بصري وراء زيادة السطوع والحجم

وقد تبدو الأقمار العملاقة أكبر وأكثر إشراقًا بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالأقمار المكتملة العادية، خاصة عند شروقها، نتيجة ما يعرف بـ“وهم القمر”.

وأكدت وكالة ناسا أن هذا التأثير وهم بصري بحت، ولا يرتبط بالغلاف الجوي للأرض أو بقوانين فيزيائية استثنائية.

قمر الثلج يلوح في الأفق

ومن المقرر أن يكون البدر التالي هو “قمر الثلج”، والذي سيظهر في الأول من فبراير 2026.

مهمات فضائية مرتقبة نحو القمر

على صعيد آخر، قد يشهد يوم الخميس 5 فبراير 2026 إطلاق أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ مهمة أبولو 17 عام 1972.

وتحمل المهمة اسم “أرتميس 2”، وهي رحلة تحليق حول القمر تضم أربعة رواد فضاء، من بينهم رائدا ناسا ريد وايزمان وفيكتور جلوفر، إلى جانب كريستينا كوخ، ورائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن.

أبعد رحلة بشرية عن الأرض

وخلال المهمة، سيقطع الطاقم مسافة تقارب 7400 كيلومتر خلف القمر، ليصلوا إلى أبعد نقطة بلغها إنسان عن الأرض، على متن مركبة “أوريون” التي ستُطلق من فلوريدا بواسطة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا.

ومن المقرر أن تليها مهمة “أرتميس 3” في عام 2027، بهدف إنزال رائدَي فضاء قرب القطب الجنوبي للقمر.

عام فلكي مزدحم بالظواهر النادرة

ويفتتح قمر الذئب عاما فلكيا حافلا يشهد 13 قمرا مكتملا، من بينها ثلاثة أقمار عملاقة، وخسوفان قمريان، أبرزُهما خسوف كلي يعرف بـ“القمر الدموي” في 2–3 مارس، إلى جانب كسوفين شمسيين: كسوف حلقي في 17 فبراير، وكسوف كلي في 12 أغسطس.

كما سيشهد 23 ديسمبر 2026 أقرب قمر مكتمل للأرض منذ عام 2019.