أسرع صخرة في الكون.. اكتشاف كويكب يذهل العلماء بدورانه الجنوني

كتب- مصراوي

في إصدارها الأولي للبيانات المأخوذة من سبع ليالٍ فقط من الملاحظات، اكتشف مرصد فيرا سي روبين كويكبا ضخما يدور بسرعة هائلة، محققا رقما قياسيا جديدا.

الكويكب المعروف باسم 2025 MN45 يبلغ عرضه نحو 710 أمتار، أي أكبر من معظم ناطحات السحاب على الأرض، ويكمل دورة كاملة حول محوره في حوالي 113 ثانية فقط، مما يجعله أسرع كويكب معروف يدور حول نفسه ويتجاوز قطره 500 متر.

فهم أعمق لتكوين الكويكبات

نُشرت نتائج البحث في مجلة رسائل الفيزياء الفلكية يوم الأربعاء، إذ يأتي هذا الاكتشاف كجزء من مسح للكويكبات يهدف إلى تحسين فهم كيفية تشكل هذه الأجسام الصغيرة وتطورها عبر الزمن.

تعد هذه الدراسة أول ورقة بحثية خاضعة لمراجعة الأقران باستخدام كاميرا LSST التابعة لمرصد روبين، وهي أكبر كاميرا رقمية في العالم، والتي ستقوم بمسح سماء نصف الكرة الجنوبي بشكل متكرر على مدى 10 سنوات لإنشاء فيلم زمني غير مسبوق للكون.

الصخور المتدحرجة تكشف أسرار النظام الشمسي

الكويكبات هي صخور فضائية ضخمة، وغالبًا ما تكون بقايا من تشكل النظام الشمسي قبل 4.5 مليار سنة.

من خلال دراسة هذه الصخور، يستطيع العلماء فهم كيف تغير نظامنا الشمسي منذ بداياته وحتى اليوم.

دوران سريع يدل على قوة عالية

قالت سارة غرينستريت، عالمة الفلك المشاركة في البحث: "من الواضح أن هذا الكويكب يجب أن يكون مصنوعًا من مادة ذات قوة عالية جدًا ليبقى متماسكًا"، مشيرة إلى أن معظم الكويكبات تُعرف بـ"أكوام الحطام"، أي أنها تتكون من قطع صغيرة متجمعة بفعل الجاذبية أو الاصطدامات السابقة.

آلاف الكويكبات الأخرى قيد الاكتشاف

إضافة إلى 2025 MN45، تضمنت مجموعة بيانات روبين الأولى 16 كويكبًا سريع الدوران جدًا، تتراوح فترة دورانها بين 13 دقيقة و2.2 ساعة، بالإضافة إلى كويكبين سريعَي الدوران بشكل فائق بفترة دوران تقل عن دقيقتين لكل منهما. جميع هذه الكويكبات يزيد طولها عن 90 مترًا وتقع معظمها في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

البداية فقط

توفر بيانات التشغيل الأولية من روبين، التي صدرت في يونيو الماضي، لمحة عن اكتشاف نحو 1900 كويكب لم يُرصد من قبل، ومن المتوقع أن يكتشف المرصد آلاف الكويكبات الأخرى بمجرد بدء مسح LSST الرسمي الذي يستمر لعشر سنوات.