"مقاومة للحرارة".. ما هي المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟

كتب- محمود الهواري:

01:44 م 10/01/2026 تعديل في 02:01 م

حليب الأطفال

على مدار الأيام الأخيرة، أعلنت شركة نستله السويسرية، إحدى أكبر شركات الأغذية عالميا، عن سحب احترازي لعدد من دفعات حليب الأطفال ومنتجات تغذية الرضع في عدة دول أوروبية.

وجاء هذا السحب بعد رصد احتمال تلوث بعض المكونات المستخدمة في تصنيع المنتجات، ما أثار مخاوف السلطات الصحية والأهالي على حد سواء، وسط سعي الشركة لضمان سلامة منتجاتها وحماية المستهلكين الصغار.

حليب الأطفال بشركة نستلة

وأكدت وكالة رويترز في تقرير أن عملية السحب شملت تركيبات SMA و BEBA و NAN، إذ ذكرت الشركة أن الإجراء جاء بعد اكتشاف احتمال وجود مادة السيريوليد السامة في بعض المكونات المستخدمة في الحليب الصناعي، بينما لم تسجل أي حالات مرضية مؤكدة مرتبطة بهذه الدفعات حتى الآن.

تفاصيل سحب حليب الأطفال

وبدأت شركة نستله عملية السحب بشكل محدود في ديسمبر 2025، ثم توسعت في يناير 2026 لتشمل معظم الأسواق الأوروبية، بما فيها فرنسا، ألمانيا، النمسا، الدنمارك، إيطاليا، السويد، بريطانيا، وإيرلندا، بالإضافة إلى تركيا والأرجنتين.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تفعيل موردين بديلين للمكونات المتأثرة وتسريع إنتاج المنتجات غير الملوثة لتجنب نقص الإمدادات.

المادة السامة في حليب الأطفال بشركة نستلة

أوضحت نستله أن السبب يعود إلى زيت حمض الأراكيدونيك (ARA) المستخدم في بعض تركيبات الحليب، والذي يحتمل أن يحتوي على السيريوليد، سم تنتجه بكتيريا Bacillus cereus.

وأشارت هيئة معايير الغذاء البريطانية إلى أن هذا السم مقاوم للحرارة ولا يتم تدميره بالطهي أو الماء المغلي، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض التسمم الغذائي السريع مثل القيء وتقلصات المعدة.

ووصفت وزارة الصحة النمساوية السحب بأنه الأكبر في تاريخ شركة نستله، إذ شمل أكثر من 800 منتج من أكثر من 10 مصانع للشركة، رغم أن نستله لم تؤكد هذه الأرقام رسميا.

وشددت الشركة على أهمية عدم استهلاك الدفعات المتأثرة والعمل على إعادتها أو التخلص منها حسب تعليمات السلطات.

تأثير السحب على الأسواق

ويمثل هذا السحب اختبارا مهما لقدرة نستله على ضمان سلامة سلسلة التوريد وجودة منتجاتها، خاصة في قطاع حساس مثل تغذية الرضع.

وامتد تأثير السحب إلى عدة دول خارج أوروبا، بما في ذلك دول إفريقية وآسيوية وأمريكية، مع إصدار السلطات الصحية تحذيرات مماثلة، فيما أكدت بعض الدول العربية مثل مصر الإمارات وقطر والسعودية سحب منتجات متأثرة بشكل احترازي دون تسجيل أي إصابات محلية.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، إنه تم سحب احترازي لكميات محدود من دفعات منتجات حليب أطفال شركة نستله، وذلك عقب إخطار رسمي من الشركة فرع مصر يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لهذه الدفعات.

وذكرت الهيئة في بيان لها الأربعاء الماضي المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي من الأسواق والتي جاء كالتالي:

2026_1_7_13_48_48_76_11zon

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار