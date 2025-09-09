رسميا.. أسعار ومواصفات iPhone Air أنحف هاتف من أبل

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة Apple عن أسعار هواتفها الجديدة iPhone Air، الذي يبدأ سعره من 999 دولار أمريكي.

ويتوفر الهاتف الجديد من أبل بسعات تخزين 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، بألوان الأسود الفضائي، والأبيض السحابي، والذهبي الفاتح، والأزرق السماوي، مع بدء الطلب المسبق يوم الجمعة 12 سبتمبر، وتوفره في الأسواق يوم الجمعة 19 سبتمبر.

مواصفات iPhone Air

ويعد iPhone Air أنحف هاتف iPhone على الإطلاق بسُمك 5.6 مم، مع تصميم متطور من التيتانيوم خفيف الوزن ولكنه قوي، وحماية محسّنة للجزء الخلفي والأمامي بواسطة Ceramic Shield وCeramic Shield 2 لمقاومة أفضل للخدوش والانعكاسات.

شاشة Super Retina XDR وتجربة عرض مذهلة

يتميز الهاتف بشاشة 6.5 بوصة مع تقنية ProMotion تصل إلى 120 هرتز، توفر تمريرًا سلسًا ورسومات عالية الجودة، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة، وتباين مضاعف، مما يجعل استخدام الهاتف في الخارج أكثر وضوحًا.

أنظمة كاميرا متطورة

يأتي iPhone Air بكاميرا Fusion خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x وعدسة متعددة الاستخدامات، إضافة إلى كاميرا Center Stage أمامية بدقة 18 ميجابكسل، توفر صور سيلفي ومكالمات فيديو بجودة عالية، مع ميزة Dual Capture للتسجيل بالكاميرتين في نفس الوقت. وتدعم الكاميرات تصوير فيديو 4K HDR مع Dolby Vision وتقنيات تحسين الصوت وتقليل الضوضاء.

أداء استثنائي وعمر بطارية طويل

يعتمد iPhone Air على معالج Apple Silicon A19 Pro مع شرائح N1 وC1X، ما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع وحدة معالجة مركزية سداسية الأنوية ووحدة معالجة رسومات خماسية الأنوية لتجربة ألعاب وأداء احترافي، إضافة إلى عمر بطارية يدوم طوال اليوم ووضع طاقة تكيفي ذكي في iOS 26.

يدعم الهاتف Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread عبر شريحة N1، ويعتمد على eSIM فقط لتوفير أمان ومرونة أكبر أثناء السفر، مع إعداد مبسط في نظام iOS 26 يتيح الاتصال المستمر بسهولة.

iOS 26 وتجربة استخدام محسنة

يأتي الهاتف بنظام iOS 26 مع تصميم Liquid Glass، وتحسينات Apple Intelligence لترجمة النصوص والصوت أثناء التنقل، وتحديثات ذكية في التطبيقات والمكالمات، مع ميزات جديدة في CarPlay وApple Music وWallet، بالإضافة إلى تطبيق Apple Games الجديد.

إكسسوارات وتصميم صديق للبيئة

توفر Apple حافظة شفافة وخفيفة وخيارات ألوان متعددة، مع حزام كتف مصنوع من خيوط معاد تدويرها بنسبة 100%، وبطارية MagSafe تضيف عمرًا إضافيًا يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو.

وصُنع iPhone Air من 35% مواد معاد تدويرها، بما في ذلك 80% من التيتانيوم و100% من الكوبالت في البطارية، مع استخدام 45% من الكهرباء المتجددة عبر سلسلة التوريد، وتصميم متين وقابل للإصلاح، مع تغليف قابل لإعادة التدوير بالكامل.