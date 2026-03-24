تحذير خطير من FBI.. راوتر منزلك قد يتحول لأداة اختراق دون علمك

كتب : محمود عبدالرحمن

02:02 م 24/03/2026 تعديل في 02:06 م

جهاز الراوتر

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI تحذيرا جديدا يستهدف ملايين المستخدمين حول العالم، بعد رصد موجة من الهجمات الإلكترونية التي تستغل أجهزة الراوتر وتحولها إلى أدوات تستخدم في عمليات احتيال واختراق دون علم أصحابها.

برمجيات خبيثة تستهدف الأجهزة القديمة

وأوضح المكتب أن القراصنة يعتمدون على برمجية خبيثة تعرف باسم AVrecon، حيث يتم استهداف أجهزة الراوتر القديمة التي لم تعد تتلقى تحديثات أمنية منتظمة، ثم يتم التحكم فيها وبيع الوصول إليها عبر خدمة SocksEscort، في عمليات نفذت مئات الآلاف من المرات.

استخدامات إجرامية متعددة

وأشار التحذير إلى أن الأجهزة المخترقة تستغل في تنفيذ مجموعة واسعة من الجرائم الرقمية، من بينها الاحتيال الإعلاني، ومحاولات اختراق المواقع، وسرقة كلمات المرور، إضافة إلى عمليات الاحتيال البنكي والنصب عبر الإنترنت.

أجهزة أكثر عرضة للاختراق

ولفت المكتب إلى أن بعض أجهزة الراوتر من شركات D-Link وNetgear وTP-Link وZyxel تعد أكثر عرضة للهجمات، خاصة الطرازات القديمة التي توقفت تحديثاتها الأمنية.

كيف تحمي جهازك؟

ونصح FBI المستخدمين بضرورة التحقق من طراز الراوتر المستخدم، خاصة إذا كان قديما، مع استبداله بأجهزة حديثة تدعم التحديثات الأمنية المستمرة.

وشدد على أهمية تحديث البرمجيات الثابتة (Firmware) بشكل دوري، وتفعيل إعدادات الأمان، ومراقبة نشاط الشبكة لاكتشاف أي سلوك غير طبيعي.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل الراوتر قد توقف الهجمات مؤقتًا، لكنها لا تمنع عودتها، في حين أن إعادة ضبط المصنع قد تقلل من المخاطر دون أن توفر حماية كاملة.

تصاعد تهديدات "البروكسي السكني"

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد استخدام ما يعرف بخدمات "البروكسي السكني"، حيث يستغل القراصنة عناوين الإنترنت الخاصة بالمستخدمين لتنفيذ أنشطة غير قانونية، ما قد يعرّض الضحايا لمخاطر قانونية ومالية جسيمة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 سيناريوهات.. هل يملك ترامب "استراتيجية الخروج" من حربه ضد إيران؟
شئون عربية و دولية

3 سيناريوهات.. هل يملك ترامب "استراتيجية الخروج" من حربه ضد إيران؟
موعد الإعلان عن الحد الآدني للأجور وقيمة الزيادة
أخبار مصر

موعد الإعلان عن الحد الآدني للأجور وقيمة الزيادة
ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
زووم

ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
هل يساعد الموز في حماية قلبك؟ اكتشف الحقيقة
نصائح طبية

هل يساعد الموز في حماية قلبك؟ اكتشف الحقيقة
لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويمنحه مهلة للمغادرة
شئون عربية و دولية

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويمنحه مهلة للمغادرة

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"