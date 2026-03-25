بعد 6 أشهر فقط.. OpenAI تقرر إيقاف تطبيق "سورا" وسط جدل واسع

كتب : محمود عبدالرحمن

02:40 م 25/03/2026 تعديل في 02:46 م

أعلنت شركة OpenAI إغلاق تطبيقها الاجتماعي "سورا"، الذي جاء كمنافس يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمنصات الفيديو القصير، وذلك بعد مرور ستة أشهر فقط على إطلاقه، دون توضيح الأسباب الرسمية أو تحديد موعد نهائي لوقف الخدمة.

بداية قوية لم تكتمل

عند إطلاق التطبيق بشكل تجريبي عبر نظام الدعوات، شهد "سورا" اهتماما ملحوظا من المستخدمين الذين تسابقوا لتجربته.
إلا أن هذا الزخم تراجع سريعا، في سيناريو مشابه لتجارب سابقة مثل منصة Horizon Worlds التابعة لشركة "ميتا"، والتي لم تتمكن من الحفاظ على شعبيتها رغم الترويج المكثف لها ضمن مشروع "الميتافيرس"، وفقًا لما أورده موقع "تك كرانش".

تجربة "تيك توك" بنكهة الذكاء الاصطناعي

صمم التطبيق ليحاكي تجربة "تيك توك"، من خلال واجهة تعتمد على الفيديوهات العمودية، لكنه ارتكز بشكل كامل على المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز خصائصه ميزة "الشخصيات"، التي تسمح بإنشاء نسخ رقمية واقعية للمستخدمين باستخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، ما يتيح توظيفها في إنتاج مقاطع فيديو متنوعة.

جدل واسع حول الخصوصية والمحتوى

أثارت هذه الميزة حالة من الجدل، خاصة بعد تداول مقاطع لشخصيات عامة دون موافقتها، رغم إعلان الشركة فرض ضوابط على استخدامها.
وسرعان ما تحول التطبيق إلى منصة مثيرة للانتقادات، مع انتشار محتوى وصف بالمقلق أو غير الملائم.

أزمات قانونية ومخاوف أخلاقية

برزت حالات استخدام لصور شخصيات معروفة مثل مارتن لوثر كينغ جونيور والممثل روبن ويليامز في مقاطع مزيفة، ما دفع عائلاتهم للمطالبة بوقف هذه الممارسات.

كما انتشرت فيديوهات ساخرة أو خارجة عن السياق استخدمت شخصيات محمية بحقوق الملكية الفكرية، ما فتح الباب أمام تحديات قانونية محتملة.

صفقة كبرى لم ترى النور

في تطور لافت، دخلت شركة "ديزني" في مفاوضات مع OpenAI لاستثمار قد يصل إلى مليار دولار، إلى جانب اتفاق ترخيص لاستخدام شخصيات من "ديزني" و"مارفل" و"حرب النجوم".
لكن قرار إغلاق التطبيق أدى إلى توقف هذه الصفقة قبل إتمامها.

مؤشرات رقمية على التراجع

سجل "سورا" أعلى معدلات تحميل في نوفمبر بأكثر من 3.3 مليون عملية تنزيل، قبل أن تنخفض إلى نحو 1.1 مليون في فبراير، بحسب بيانات شركة Appfigures.
وخلال فترة تشغيله، حقق التطبيق إيرادات تقدر بنحو 2.1 مليون دولار من المشتريات داخل التطبيق، وهي أرقام محدودة مقارنة بنجاح "تشات جي بي تي" الذي يضم مئات الملايين من المستخدمين أسبوعيًا.

التقنية مستمرة رغم الإغلاق

ورغم إيقاف التطبيق، لا تزال تقنيات "سورا 2" متاحة ضمن خدمات "تشات جي بي تي" المدفوعة، ما يعني استمرار النقاشات حول مخاطر التزييف العميق واستخداماته.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد لا تمثل نهاية المشروع، بل محطة ضمن سباق متسارع لتطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع ما يحمله ذلك من تحديات تقنية وأخلاقية في المستقبل.

