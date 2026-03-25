تحديث جديد من OpenAI بشأن الملفات داخل تشات جي بي تي.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

07:35 م 25/03/2026

ChatGPT

أعلنت OpenAI عن إطلاق تحديث جديد لخدمة ChatGPT، يستهدف تحسين تجربة التعامل مع الملفات، وذلك بعد شكاوى متكررة من المستخدمين بشأن صعوبة الوصول إلى الملفات السابقة داخل المحادثات.

نهاية معاناة البحث داخل المحادثات

في السابق، كانت الملفات مرتبطة بكل محادثة بشكل منفصل، ما كان يجبر المستخدمين على العودة إلى الدردشة الأصلية والبحث داخل سلاسل طويلة من الرسائل للوصول إلى ملف معين.

ومع التحديث الجديد، أصبح الوصول إلى الملفات أكثر سهولة من خلال ميزة "Recent files"، التي تعرض أحدث الملفات المستخدمة مباشرة ضمن قائمة المرفقات.

مركز موحد لإدارة الملفات

ضمن التحديث، أضافت الشركة تبويبا جديدا باسم "Library" في نسخة الويب، ليعمل كمركز رئيسي يضم جميع الملفات التي تم رفعها أو إنشاؤها داخل ChatGPT.

ويتيح هذا القسم للمستخدمين تصفح الملفات والبحث عنها، إلى جانب إمكانية إعادة استخدامها بسهولة في محادثات جديدة دون الحاجة إلى إعادة رفعها.

فهم أعمق للملفات

ومن أبرز التحسينات، تطوير قدرة ChatGPT على تحليل الملفات المحفوظة مسبقا، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بها، ما يوفر الوقت ويجعل سير العمل أكثر سلاسة، خاصة لمن يتعاملون مع عدة ملفات عبر جلسات مختلفة.

طرح تدريجي للمستخدمين

بدأت OpenAI في إتاحة هذه الميزات تدريجيا على مستوى العالم لمشتركي Plus وPro وBusiness، بينما من المتوقع وصولها لاحقا إلى المستخدمين في أوروبا والمملكة المتحدة وسويسرا.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد طرح هذه الخصائص لمستخدمي النسخة المجانية.

خطوة نحو منصة عمل متكاملة

تعكس هذه الخطوة توجه OpenAI لتحويل ChatGPT من مجرد أداة للمحادثة إلى منصة متكاملة لإدارة العمل، تتيح للمستخدمين التعامل مع ملفاتهم ومشروعاتهم بكفاءة عبر جلسات متعددة دون تعقيد.

