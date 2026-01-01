إعلان

فستان جريء وانوثة العشرينات.. هيفاء وهبي تودع عام 2025 في أبو ظبي

كتب : مروان الطيب

07:32 م 01/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي من كواليس حفل أبو ظبي
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي تودع 2025
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي على المسرح
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي من أحدث جلسة تصوير في أبو ظبي
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي تشعل أجواء حفلها
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي تتألق من أحدث ظهور
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي تتألق من حفل أبو ظبي
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي بإطلالة جريئة من حفل أبو ظبي
  • عرض 15 صورة
    كواليس حفل هيفاء وهبي
  • عرض 15 صورة
    النجمة هيفاء وهبي
  • عرض 15 صورة
    هيفاء وهبي تستعد لحفل أبو ظبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم أمس الأربعاء في أبو ظبي، بمناسبة احتفالات العام الجديد.

نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جريء وجذاب خطفت به الأنظار، كما ظهرت وهي تشعل أجواء الحفل وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكتبت هيفاء على الصور: "مع السلامة 2025، شكرا لكونك عام كان ملئ بكل ما تمنيت، شكرا لمدير أعمالي على وقوفه دائما بجانبي، وشكرا لفريق عملي لجعل كل شيء استثنائي، وشكرا لجمهوري الحبيب".

وأضافت: "2026 أنا مستعدة، كل عام وأنتم بخير".

هيفاء وهبي تحتفل بصدور الجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا"

احتفلت هيفاء وهبي بصدور الجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا"، خضعت هيفاء لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة وكتبت: "نسيت إن في ناس بتنكر أصولها مجرد وصولها بطريقتك".

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

اقرأ أيضا:

فيديو وصور.. لحظة سقوط ناصيف زيتون على خشبة المسرح بـ حفله الأخير

سامح حسين: ماكنتش متوقع نجاح "راجل وست ستات" ومش عارف ليه مبعملش مسلسلات في رمضان؟

هيفاء وهبي أبو ظبي انستجرام هيفاء وهبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة