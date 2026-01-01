أحمد الفيشاوي يكشف عن لقائه بالرابر العالمي سنوب دوج.. ماذا قال؟

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم أمس الأربعاء في أبو ظبي، بمناسبة احتفالات العام الجديد.

نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جريء وجذاب خطفت به الأنظار، كما ظهرت وهي تشعل أجواء الحفل وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكتبت هيفاء على الصور: "مع السلامة 2025، شكرا لكونك عام كان ملئ بكل ما تمنيت، شكرا لمدير أعمالي على وقوفه دائما بجانبي، وشكرا لفريق عملي لجعل كل شيء استثنائي، وشكرا لجمهوري الحبيب".

وأضافت: "2026 أنا مستعدة، كل عام وأنتم بخير".

هيفاء وهبي تحتفل بصدور الجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا"

احتفلت هيفاء وهبي بصدور الجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا"، خضعت هيفاء لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة وكتبت: "نسيت إن في ناس بتنكر أصولها مجرد وصولها بطريقتك".

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

