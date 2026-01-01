حدث في 8 ساعات| تحذير من تقلبات جوية ووظائف تتخطى 14 ألف جنيه

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تهنئة السيدة انتصار السيسي للشعب المصري بمناسبة العام الجديد، وجولة الدكتور مصطفى مدبولي، في مصنع سيماف، وقرار السياحة بمعاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعام الجديد: نتمنى أيامًا أكثر أملًا وطمأنينة

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد.

تحذير من موجة تقلبات جوية اليوم.. وتعليمات ونصائح عاجلة للمزارعين

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة من التقلبات الجوية اليوم، تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة، ونشاطًا ملحوظًا للرياح، واضطرابًا شديدًا في حركة الملاحة البحرية.

رواتب تتخطى 14 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي| التخصصات والتقديم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية بالتعاون مع شركة "نيكيمت"، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي، في إطار جهود الوزارة لتوفير وظائف لائقة ودعم سوق العمل.

مدبولي يتابع استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أحدث صور لمصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف" بعد تطويره

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف".

الصحة تعلن إنجازات الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تردد 32 مليون منتفع على عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2025.

من أسوان.. الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2026

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المولود الأول داخل مصر في العام الجديد 2026.

مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا

بدأت وزارة السياحة والآثار، التنفيذ الرسمي لقرار إلغاء العمل بالقرار الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف.

تحديث مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف" بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

ألقى اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كلمة خلال فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، لتفقد أعمال التطوير، استهلها بالإعراب عن سعادته والهيئة العربية للتصنيع بتشريف رئيس مجلس الوزراء والسادة الحضور للمصنع.

"الأهرام والجمهورية والأخبار".. الصحف القومية ترفع أسعار النسخ اليومية إلى 5 جنيهات

قررت الصحف القومية الأهرام والجمهورية والأخبار، رفع أسعار الإصدارات اليومية لتصبح 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

توجيهات من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.. ما هي؟

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم في مسابقة شغل وظائف 4500 طبيب بيطري بنظام التعاقد "الاستعانة"، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

