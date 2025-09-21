تعرف على مواصفات وأسعار أفضل هاتف من حيث البطارية في 2025

قبل حدوثه.. تعرف على أماكن مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس اليوم

تصدر هاتف هونر ماجيك 7 لايت تصنيف أفضل الهواتف من حيث أداء البطارية لعام 2025، وذلك وفقا لتقييم DxOMark المتخصص في تقييم جودة المنتجات الإلكترونية.

مواصفات الهاتف

يأتي الهاتف باللونين الأسود والأرجواني، وبأبعاد 162.8 ملم طولا و75.5 ملم عرضًا و8 ملم سمكا، مع وزن 189 غرامًا. الجهاز مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64، ويضم شريحتي SIM من نوع Nano SIM بالإضافة إلى دعم الشريحة الإلكترونية eSIM، ويدعم جميع شبكات الاتصالات من الجيل الثاني حتى الخامس (2G/3G/4G/5G).

الهاتف مزود بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، تعرض مليار لون بدقة 1224×2700 بكسل، وكثافة 437 بكسل لكل إنش، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 4000 شمعة.

الأداء والمواصفات التقنية

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 ثماني النواة، مع معالج رسومات Adreno 710، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت، وتخزين داخلي 256 أو 512 جيجابايت، دون دعم للتخزين الخارجي MicroSD. يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة المستخدم MagicOS 8.

الكاميرا والتصوير

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ودعم التثبيت البصري، والثانية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة.

وتدعم الكاميرا التركيز التلقائي وتصوير الفيديو بدقة 4K وFHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والصوت

تأتي البطارية بسعة 6600 مللي أمبير من نوع سيليكون كاربون، مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، حيث يأتي الهاتف مزود بسماعتين ستيريو تدعم رفع الصوت حتى 300%.

الاتصال والمستشعرات

يدعم الهاتف Wi-Fi 5 والترددات a/b/g/n/ac مع خاصية Dual-band وWi-Fi Direct ونقطة الاتصال، إضافة إلى بلوتوث 5.1، ومنفذ USB Type-C يدعم OTG. كما يدعم GPS وتقنيات GLONASS وGALILEO وBDS، بالإضافة إلى NFC ومستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبوصلة ومستشعر القرب، إذ يأتي الهاتف بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة ودعم فتح القفل عبر التعرف على الوجه.

السعر

يبدأ السعر العالمي لنسخة 256/8 جيجابايت من هونر ماجيك 7 لايت من 380 دولار، ونسخة 512/12 جيجابايت بسعر 410 دولار، بينما يصل السعر في مصر إلى حوالي 18,354 جنيها.

