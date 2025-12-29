إعلان

عبد العاطي: الرئيس مستمع من الطراز الفريد.. وقراراته تنبع من دراسة ومنهجية


كتب- حسن مرسي:

01:29 ص 29/12/2025

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

وصف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه مستمع من الطراز الفريد، مشيراً إلى أن طريقة تعامل الرئيس ورؤيته الإنسانية تشكل منهجًا فريدًا في القيادة.

وقال عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "حديث الرئيس دائمًا يأتي من القلب ويتسم بالشفافية في كل القضايا التي تمس المواطن في مصر أو الوطن العربي".

وأضاف، أن تعامل الرئيس مع الوزراء في اللقاءات يكون "في منتهى الرقي"، موضحا أن منهج الرئيس في صنع القرار قائم على عدم التعجل.

وقال: "الرئيس لا يتعجل في اتخاذ أي قرار بدون دراسة شاملة ومنهجية ودراية كاملة لكل الأمور والثقة بالنفس"، مشددا على أن الرئيس "يستمع لكل الآراء قبل اتخاذ أي قرار خاصة فيما يتعلق بالأزمات".

وتطرق عبد العاطي إلى تأثير القضايا الإنسانية على الرئيس، مشيراً إلى أن "قضية التجويع الممنهج لقطاع غزة كانت من القضايا التي ألمت الرئيس والشعب المصري".

وأكد على المبادئ التي يرتكز عليها نهج الرئيس في السياسة الخارجية، موضحًا: "نتعامل مع قضايا عادلة والله لن يخذلنا... الرئيس دومًا يتحدث عن الرفض القاطع للظلم والأخلاق والشرف في إدارة الملفات الخارجية".

وزير الخارجية الرئيس السيسي القضية الفلسطينية فلسطين مصر بدر عبدالعاطي

