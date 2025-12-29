إعلان

عمرو أديب لـ وزير الخارجية: أهلاوي ولا زملكاوي؟


كتب- حسن مرسي:

01:37 ص 29/12/2025

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالًا للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حول انتمائه الكروي: "وزير الخارجية أهلاوي ولا زملكاوي؟".

وأجاب الوزير، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، بدبلوماسية مشددًا على دعمه لمنتخب مصر الوطني وتقديره لنجومه بعيداً عن أي انحياز نادي.

وقال عبد العاطي، إنه تابع لقاء المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، "الحمد لله ربنا كلل جهودنا بالنجاح وإن شاء الله نستمر".

وتطرق عبد العاطي إلى أداء نجوم المنتخب، مشيرًا على أن الهدف الذي أحرزه النجم محمد صلاح تميز بـ "هدوء وإتزان كبير".

وأشاد الوزير بالنجم محمد صلاح: "ده نعمة لمصر من ربنا، وأي مواطن مصري أو أي مواطن عربي، بل وأقول أي إنسان يلتزم بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية، لابد أن يدعم هذا اللاعب العظيم".

وحرص الوزير خلال تعليقه على الإشادة بأداء حارس المنتخب محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن أداءه كان عظيمًا وكان أحد أسباب فوز المنتخب.

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة الأهلي الزمالك عمرو أديب

