إعلان

منير فخري عبد النور: ما زلنا في عنق الزجاجة بسبب 4 تحديات


كتب- حسن مرسي:

01:42 ص 29/12/2025

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، إن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات تحسن كبيرة خلال عام 2025، بدءًا من ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% ووصوله إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ومرورًا بتحسن السياسة المالية مع ارتفاع الموارد الضريبية بنسبة 35%، ووصولاً إلى تحقيق قطاع السياحة رقمًا قياسيًا باستقبال 18.8 مليون سائح.

وأضاف عبد النور خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، أن السياسة النقدية أثبتت جدارتها عبر تراجع التضخم إلى 12% وثبات سعر الصرف، وتحسن الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية بفضل زيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وأكد عبد النور، على أن هذا التحسن الرقمي الكبير لم يترجم بعد إلى إحساس ملموس لدى المواطن البسيط، مشددًا على أن مصر "قطعًا لسه مخرجناش من عنق الزجاجة"، وذلك بسبب 4 تحديات جوهرية تلتهم ثمار النمو وتمنع وصولها للشارع.

وأشار إلى أن التحدي الأول والأضخم يتمثل في الدين العام، موضحًا أن خدمة هذا الدين تلتهم الموازنة، حيث بلغت فوائد الدين في 4 أشهر الأولى من السنة المالية 104% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يحد بشدة من الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات التنموية.

وعن التحدي الثاني قال عبد النور إنه يتمثل في ضعف معدل الادخار والاستثمار المحلي، مما يؤثر سلبًا على توليد الوظائف والدخل، منتقدًا ضعف إدارة الموازنة وعدم وضوح مبدأ وحدة الاقتصاد باعتباره التحدي الثالث الذي قد يكون أحد جذور أزمة الديون الحالية.

وأكد عبد النور أن ارتفاع التضخم، رغم انخفاضه من 38% إلى 12%، لا يزال يشكل التحدي الرابع الذي ينال من القوة الشرائية للمواطن، خاصة مع توقعات زيادات في أسعار الطاقة.

وشدد الدكتور منير فخري عبد النور، على ضرورة مواجهة هذه التحديات الأربعة "بشجاعة وحزم" لضمان أن يشعر كل مصري بالتحسن الحقيقي في معيشته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منير فخري عبد النور لاقتصاد المصري لموارد الضريبية لسياسة المالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة