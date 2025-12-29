انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة الثامنة في البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 100 ألفا و 872 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2058 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 98 ألفا و 814 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم إيتاي البارود وشبراخيت على مقعدين، وجاء أعلى مرشحان حسب عدد الأصوات عماد الغنيمي " 55 ألفا و 75 صوتًا، يليه أحمد سعيد أبو عمر 50 ألفًا و 695 صوتًا.