تحذير من ناسا: كائنات غريبة قد تسمع مكالماتنا مع المركبات الفضائية

وكالات

كشفت دراسة جديدة عن إمكانية أن تتمكن الحضارات الفضائية الغريبة من التنصت على اتصالاتنا مع مركباتنا الفضائية والمركبات الجوالة، وهو الأمر نفسه الذي قد يمكننا من العثور عليها باستخدام تقنيات مماثلة.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، أجراها علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا ومختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، فإن أي جسم موجود في الخط الممتد باستمرار من الموجات الراديوية المرسلة من الأرض سيكون في وضع مثالي لسماع مكالماتنا الفضائية.

وتشير الدراسة إلى أنه لتوجيه مركبة المريخ الجوالة أو المركبات المدارية، يرسل علماء المهمات إشارات قوية نحو الكواكب المجاورة، ولا يلتقط الهدف جميع هذه الموجات، ما يتيح استمرار جزء منها في الكون إلى أجل غير مسمى.

وقال عالم الفلك بينشين فان من ولاية بنسلفانيا: "استنادا إلى بيانات السنوات العشرين الماضية، إذا وُجد ذكاء خارج كوكب الأرض في موقع يتيح له مراقبة محاذاة الأرض والمريخ، فهناك احتمال بنسبة 77٪ أن يكون في مسار إحدى عمليات الإرسال الخاصة بنا، وهي احتمالية أكبر بكثير من التواجد في موقع عشوائي في وقت عشوائي".

وأشار الفريق إلى أن الكائنات الفضائية الموجودة على محاذاة لحافة المستوى المداري للكواكب ستكون لديها أفضل فرصة للتنصت، خاصةً إذا كانت على بُعد حوالي 23 سنة ضوئية منا.

وأضافت الدراسة أن هذا الأسلوب يمكن عكسه للبحث عن حضارات ذكية أخرى، من خلال مراقبة أنظمة قريبة يصطف فيها كوكبان من وجهة نظرنا، خصوصا مع التقدم في اكتشاف الكواكب الخارجية، وتوقع أن يكشف تلسكوب نانسي جريس رومان الفضائي قريبا عن مائة ألف كوكب جديد، ما يزيد بشكل كبير من منطقة البحث المحتملة.

