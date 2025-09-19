10 مزايا مخفية في التحديث الجديد iOS 26 من آبل

بالأرقام.. كم تستغرق بطارية كل هاتف في سلسلة آيفون 17؟

مع إطلاق نظام iOS 26، تقدم آبل مجموعة واسعة من التحسينات والتحديثات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم اليومية على هواتف آيفون.

إلى جانب الميزات البارزة مثل تصميم الزجاج السائل وApple Intelligence، توجد العديد من المزايا المخفية في التحديث الجديد.

1- تخصيص مدة الغفوة للمنبه

أصبح بإمكان المستخدم ضبط مدة الغفوة لأي منبه بين دقيقة و15 دقيقة عبر تطبيق الساعة، بدلا من الفترة الثابتة سابقا البالغة 9 دقائق.

2- إنشاء نغمة رنين مخصصة

يتيح iOS 26 تحويل أي ملف صوتي بصيغة MP3 أو M4A لا تتجاوز 30 ثانية إلى نغمة رنين مباشرة من تطبيق الملفات، دون الحاجة لأدوات خارجية.

3- نسخ جزء محدد من رسالة نصية

يمكن تحديد جزء معين من الرسائل ونسخه بدلًا من النص الكامل، وهي ميزة مفيدة لنسخ كلمات المرور أو الرموز بسرعة.

4- تقدير الوقت المتبقي لشحن البطارية

تظهر شاشة القفل الوقت المتبقي للوصول إلى نسبة شحن محددة، مثل 80% أو 100%، لتسهيل متابعة شحن الهاتف.

5- وضع الطاقة التكيفي (Adaptive Power)

يقوم هذا الوضع بضبط أداء الهاتف تلقائيا حسب المهام، مثل تقليل استهلاك الطاقة عند الاستماع للموسيقى أو تعزيز الأداء عند اللعب أو تسجيل الفيديو، ومتاح لهواتف آيفون 15 برو، 16، و17.

6- البحث في لقطات الشاشة عبر الذكاء البصري

بعد التقاط لقطة شاشة، يمكن استخدام مزايا Ask للطرح على ChatGPT أو Image Search للبحث عن صور مشابهة، مع إمكانية تظليل جزء معين من الصورة.

7- التقاط الصور باستخدام AirPods

يمكن استخدام سماعات AirPods كزر غالق عن بُعد لالتقاط الصور داخل تطبيق الكاميرا.

8- تخصيص خلفيات المحادثات النصية

أصبح بالإمكان إضافة خلفية مخصصة لأي محادثة في تطبيق الرسائل، بما في ذلك صور من إنشاء الذكاء الاصطناعي عبر ميزة Image Playground.

9- تنبيه لتنظيف عدسة الكاميرا

يذكر التطبيق المستخدم عند وجود بقع أو ضبابية على العدسة قبل التقاط الصورة، بعد تفعيل خيار التنبيه في الإعدادات.

10- تحرير ملفات PDF داخل النظام

يمكن الآن تعديل ملفات PDF مباشرة من تطبيق الملفات أو البريد باستخدام تطبيق المعاينة، بما في ذلك التمييز، إضافة الملاحظات، توقيع المستندات، وإعادة ترتيب الصفحات، دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

